Вчителі зі школи онлайн наробили безліч помилок: топ фейлів на відео

Всеукраїнська школа онлайн стартувала 6 квітня, але вчителі вже встигли наробити таку масу помилок, що стали зірками соцмереж. У матеріалі Styler добірка топ-ляпів на уроках математики, української мови, географії, історії.

Іван Грозний воював з Ліванським орденом

Учитель історії припустилася прикрої помилки, сказавши що в 1558 році цар Іван Грозний почав Ліванську війну з Ліванським орденом за вихід до Балтійського моря. Вчителька переплутала всього одну букву, оскільки війна Лівонська, як, втім, і орден.

Помилка про Івана Грозного і Лівонську війну (відео: facebook.com)

Білі ведмеді живуть в Антарктиді

Таку фантастичну історію про "мишка Антарктичного", який, до того ж, пише з "Антарктичного півострова"... розповіли під час уроку української мови. Адже білі ведмеді живуть в Арктиці, а Антарктида - континент.

Помилка про арктичних білих ведмедів (відео: facebook.com)

30-2=18

Учитель математики у кінці обчислення прийшла до висновку, що 30,2 - 2,2 буде 18, а не 28.

Помилка в обчисленнях на уроці математики (відео: facebook.com)

Австралію омиває Атлантичний океан

А ось учитель географії, описуючи континент, допустила грубу помилку, сказавши, що Австралію омиває Атлантичний, а не Індійський океан.

Помилка про Австралію (відео: facebook.com)

Гаррі ТуРмэн

Учитель історії в розповіді про 33-го президента США показала слайд, в якому Трумен став чомусь родичем Уми Турман. Крім того, в тексті була помилка - "зафіксоввно".

Помилка про американського президента (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що уроки Всеукраїнської школи онлайн можна дивитися в ефірі каналів з 10:00: 5-й клас - ПлюсПлюс і 112 Україна, 6-й клас - ZOOM і NewsOne, 7-й клас - ZIK і 5 канал, 8-й клас - Індиго та УНІАН, 9-й клас - Рада і UA: Культура, 10-й клас - UA: Перший, 11-й клас - М1.

Раніше ми писали, що у Київському метрополітені розповіли, коли в Києві відкриють метро.