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Когда в Киеве откроют метро: появилось новое заявление

STYLERЖизнь    09.04.2020 - 20:22
Когда в Киеве откроют метро: появилось новое заявление
Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)

Метро Киева закрыто уже более трех недель

Метро Киева, закрытое с 17 марта, могут открыть уже в конце апреля. В пресс-службе Киевского метрополитена рассказали, когда подземка может возобновить работу. Что известно о дате запуска столичного метро - в материале Styler.

По словам спикера метрополитена Натальи Макогон, они руководствуются лишь одним постановлением правительства - №211 - в нем говорится, что работа подземки остановлена до 24 апреля, других указаний пока не было.

"У нас есть только один документ, это постановление Кабмина до 24 апреля. Если правительство примет какой-то другой документ, соответственно будут обнародованы какие-то другие даты. На сегодня документ один - это постановление правительства номер 211", - сообщила Наталья Макогон в комментарии Styler.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что метро в Киеве откроют 8 или 9 мая, когда не будет большого пассажиропотока.

Ранее мы писали, что в Минздраве сделали важное заявление по поводу ослабления карантина и пика коронавируса.

Также мы писали, что появился перечень украинских храмов разных конфессий, которые будут проводить богослужения онлайн. В списке десять украинских церквей.

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