Учителя назвали предметы, которые дети хуже всего воспринимают на дистанционке

Выяснилось, что на дистанционном обучении хуже всего дети усваивают математику, химию и иностранные языки.

Что показал опрос

51% педагогов начальных классов из сельских школ и 42% педагогов из городских школ указали на ухудшение результатов по математике. Такое же мнение у 61% учителей базовой школы в селах и 45% в городе.

56% учителей начальной школы в селе и 33% учителей в городе, а также 59% педагогов базовой и старшей школы и 39% учителей в селе говорят об ухудшении уровня знаний по иностранным языкам.

54% учителей базовой школы в селе и 39% в городе, а также 63% педагогов старшей школы в селе и 38% в городе говорят об ухудшении результатов по химии.

Также учителя отмечают, что ухудшились показатели знаний по украинскому языку, физике и астрономии.

Почему дети хуже усваивают материал

По словам педагогов, главная причина ухудшения показателей знаний - из-за отсутствия живого общения.

Второй причиной учителя назвали неумение учеников учиться самостоятельно.

Педагоги не связывают снижение результатов обучения с собственной педагогической деятельностью.

Родители указали также причины, почему дети не могли учиться или самостоятельно отработать материал. Чаще всего причинами становились болезнь, отсутствие или плохое качество интернета.

29% родителей учеников начальных классов отмечают, что дети не учились, так как самостоятельно не могли подключиться к онлайн-платформе. Еще 20% - находились у бабушек/дедушек, где нет соответствующих условий для обучения.

И только 13% родителей указали, что дети не смогли усвоить материал из-за того, что не умеют учиться самостоятельно.

Что не хватает школьникам

Как отмечают сами школьники, во время дистанционного обучения им больше всего не хватает:

Объяснений от учителей вместе самостоятельной обработки

Презентаций учебного материала, чтобы лучше понять тему урока

Времени объяснения новых тем

Также выяснилось, что не у всех участников учебного процесса есть необходимая техника и скоростной интернет для дистанционного обучения.

Учителя начальной школы обеспечены компьютерами на 85% в городах и на 87% в селе. Педагоги базовой и старшей школы обеспечены ноутбуками на 67% в городах и на 52% в селах.

Нет техники для обучения у трети учеников в селах. Ученики начальной школы в селе реже имеют собственную технику для обучения - смартфон или компьютер, чем школьники базовой и старшей.

39% учеников младшей школы и 29% старшеклассников пользуются гаджетами совместно с родителями, братьями или сестрами.

У 68% школьников в городе для обучения есть смартфон, у школьников в селе - только у 44%. Ноутбук есть у 44% учеников в городе, и только у 32% в селе. Скоростной интернет доступен 43% в городе и 34% в селе. Почти 20% детей делят гаджеты с другими членами семьи.