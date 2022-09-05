Вчителі назвали предмети, які діти найгірше сприймають на дистанційці

Українські педагоги кажуть, що дистанційне навчання за останні кілька років суттєво вплинуло на шкільні результати. Діти на онлайн набагато гірше засвоюють деякі предмети.
Про це йдеться в результатах опитування педагогів, вчителів та їх батьків, які провели в Державній службі якості освіти.
З'ясувалося, що на дистанційному навчанні найгірше діти засвоюють математику, хімію та іноземні мови.
51% педагогів початкових класів з сільських шкіл і 42% педагогів з міських шкіл вказали на погіршення результатів з математики. Така ж думка у 61% вчителів базової школи в селах і 45% в місті.
56% вчителів початкової школи в селі та 33% вчителів в місті, а також 59% педагогів базової й старшої школи та 39% вчителів в селі говорять про погіршення рівня знань з іноземних мов.
54% вчителів базової школи в селі та 39% в місті, а також 63% педагогів старшої школи в селі та 38% в місті говорять про погіршення результатів з хімії.
Також вчителі зазначають, що погіршилися показники знань з української мови, фізики та астрономії.
За словами педагогів, головна причина погіршення показників знань - через відсутність живого спілкування.
Другою причиною вчителі назвали невміння учнів вчитися самостійно.
Педагоги не пов'язують зниження результатів навчання з власною педагогічною діяльністю.
29% батьків учнів початкових класів відзначають, що діти не вчилися, оскільки самостійно не могли підключитися до онлайн-платформи. Ще 20% - перебували у бабусь/дідусів, де немає відповідних умов для навчання.
І тільки 13% батьків вказали, що діти не змогли засвоїти матеріал через те, що не вміють вчитися самостійно.
Як зазначають самі школярі, під час дистанційного навчання їм найбільше не вистачає:
Також з'ясувалося, що не у всіх учасників навчального процесу є необхідна техніка і швидкісний Інтернет для дистанційного навчання.
Вчителі початкової школи забезпечені комп'ютерами на 85% у містах та на 87% у селі. Педагоги базової та старшої школи забезпечені ноутбуками на 67% у містах та на 52% у селах.
Немає техніки для навчання у третини учнів у селах. Учні початкової школи в селі рідше мають власну техніку для навчання-смартфон або комп'ютер, ніж школярі базової та старшої.
39% учнів молодшої школи та 29% старшокласників користуються гаджетами спільно з батьками, братами або сестрами.
У 68% школярів в місті для навчання є смартфон, у школярів в селі - тільки у 44%. Ноутбук є у 44% учнів в місті, і тільки у 32% в селі. Швидкісний Інтернет доступний 43% в місті та 34% в селі. Майже 20% дітей ділять гаджети з іншими членами сім'ї.
До речі, раніше ми розповідали про те, як допомогти дитині впоратися з труднощами під час навчання онлайн - поради психолога.
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