Обучение школьника онлайн: психологи рассказали, как помочь настроиться и справиться с трудностями

Многие семьи еще в период пандемии коронавируса столкнулись с тем, что у ребенка при таком обучение нет мотивации и не соблюдается дисциплина. А порой дети просто не могут освоить материал.

В Украине начался новый учебный год, и многие школьники вынуждены из-за войны обучаться онлайн. Кто-то выбрал такой формат обучения из-за соображений безопасности, а некоторые из-за невозможности посещать учебное заведение.

Как помочь детям настроиться на учебу в онлайн-формате и что поможет справиться с трудностями, рассказала детский психолог Татьяна Кириенко для УНН.

"Онлайн-обучение - это точно такая же школа. А значит у ребенка обязательно должно быть рабочее место, где будут проходить онлайн-уроки", - рекомендует психолог.

Она добавила, что ребенка во время учебы никто не должен отвлекать. Не должно быть шума телевизора и родные не должны мешать школьнику.

"Поэтому придерживайтесь графика. Ребенок должен понимать, когда он просыпается, чистит зубы, делает зарядку, завтракает, готовится к урокам и когда начинается сам урок. Много кто думает, что если онлайн-обучение, то ребенок может поспать подольше. Но просыпаться за 10 минут до уроков - не очень хорошая идея", - подчеркнула Кириенко.

Она рекомендует после уроков дать ребенку возможность погулять, отдохнуть и сменить сферу деятельности. А вот от любимых игр на гаджетах стоит воздержаться.

Также важно, чтобы родители доверили ребенку учиться самостоятельно. Это касается и самих уроков, и домашнего задания.

"Онлайн-обучение - это хорошая возможность сделать ребенка более самостоятельным. Лучше спросите у учителя, как он ведет себя на занятиях, понимает ли материал, ориентируется. Если вы видите, что ребенку самому тяжело, то некоторое время будьте с ним, но потом оставляйте наедине. Выполнение домашних заданий лучше проверять. Но не делать их вместе или вместо ребенка", - подчеркнула психолог.

Самой лучшей мотивацией Кириенко называет награду - за то, что все дела сделаны. Родителям стоит продумать, что можно сделать после уроков, после домашнего задания - то, что будет интересно именно ребенку.

"Очень хороший метод - получать дома баллы за обучение. Например, вы договариваетесь с ребенком о его желаниях, чего он хочет: куда-то поехать, что-то сделать, что-то купить. За это целую неделю или другой период времени, о котором вы договоритесь, ребенок получает от вас баллы за обучение. Когда соответствующее количество баллов будет собрано, он получит желаемое. Это очень хорошо стимулирует и дает ощущение делать что-то для конечного результата", - рекомендует психолог.