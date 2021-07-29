Как учителя должны воспитывать школьников: в МОН дали новые рекомендации

В Министерстве образования и науки Украины к новому учебному году разработали традиционные рекомендации для учителей об организации воспитательного процесса в школе.
Об этом сообщает Освіта.иа.
Так, педагоги должны уважать школьников и с пониманием относиться к ним.
Кроме того, в документе содержатся советы по формированию у учащихся ценностных жизненных навыков, национально - патриотического воспитания. Также рассказывается о профилактике буллинга, употребления наркотиков и предотвращения домашнего насилия и тому подобное.
Отдельно в воспитание школьников должно входить:
В МОН говорят, что прежде всего успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником. Важно, чтобы они строились на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства.
Кроме того, педагоги обязаны:
Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, чем грозит новая система оценивания знаний в младшей школе.
Также в МОН рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.