В МОН рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября: дистанционка или обычный формат?
Школьники в Украине 1 сентября сядут за парты в стандартном формате, то есть в очном. Дистанционного обучения пока не предвидится.
Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает "Укринформ".
Нормальному учебному процессу должна способствовать вакцинация преподавателей.
"Мы рассчитываем, что большинство педагогических работников будут вакцинированы до 1 сентября, это позволит начать обучение в учебных заведениях без дистанционных процессов. Но все это зависит от эпидемической ситуации", - сказала Мандзий.
Отметим, что вакцинация детей от коронавируса в Украине пока не предусмотрена. Это решение о прививках зависит от Министерства здравоохранения Украины.
"Это полномочия исключительно Министерства здравоохранения. Пока дети не подпадают под вакцинацию. Будем иметь рекомендации МОЗ - тогда будем вести беседы с родителями о тех или иных тенденций ", - пояснила замминистра.
Элементы "дистанционки" все же будут
Мандзий добавила, что элементы дистанционного обучения так или иначе будут, так как МОН планирует расширять Всеукраинскую школу онлайн, больше использовать смешанный формат обучения.
Как мы ранее писали, школьник из Львовской области установил рекорд Украины.