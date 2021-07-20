В МОН рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября: дистанционка или обычный формат?

Школьники в Украине 1 сентября сядут за парты в стандартном формате, то есть в очном. Дистанционного обучения пока не предвидится.

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает "Укринформ".

Нормальному учебному процессу должна способствовать вакцинация преподавателей.

"Мы рассчитываем, что большинство педагогических работников будут вакцинированы до 1 сентября, это позволит начать обучение в учебных заведениях без дистанционных процессов. Но все это зависит от эпидемической ситуации", - сказала Мандзий.

Отметим, что вакцинация детей от коронавируса в Украине пока не предусмотрена. Это решение о прививках зависит от Министерства здравоохранения Украины.

"Это полномочия исключительно Министерства здравоохранения. Пока дети не подпадают под вакцинацию. Будем иметь рекомендации МОЗ - тогда будем вести беседы с родителями о тех или иных тенденций ", - пояснила замминистра.

Элементы "дистанционки" все же будут

Мандзий добавила, что элементы дистанционного обучения так или иначе будут, так как МОН планирует расширять Всеукраинскую школу онлайн, больше использовать смешанный формат обучения.