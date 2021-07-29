Як вчителі мають виховувати школярів: у МОН дали нові рекомендації

У Міністерстві освіти і науки України до нового навчального року розробили традиційні рекомендації для вчителів про організацію виховного процесу у школі.
Про це повідомляє Освіта.ua.
Так, педагоги мають поважати школярів та з розумінням ставитися до них.
Окрім того, у документі містяться поради щодо формування в учнів ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання. Також розповідається про профілактику булінгу, вживання наркотиків та запобігання домашньому насильству тощо.
Зокрема у виховання школярів повинно входити:
У МОН кажуть, що передусім успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем. Важливо, аби вони будувалися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.
Окрім того, педагоги зобов’язані:
Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, чим загрожує нова система оцінювання знань у молодшій школі.
Також, в МОН розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня.