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Як вчителі мають виховувати школярів: у МОН дали нові рекомендації

Автор: Тетяна Самарук

У Міністерстві освіти і науки України до нового навчального року розробили традиційні рекомендації для вчителів про організацію виховного процесу у школі.

Про це повідомляє Освіта.ua.

Так, педагоги мають поважати школярів та з розумінням ставитися до них.

Окрім того, у документі містяться поради щодо формування в учнів ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання. Також розповідається про профілактику булінгу, вживання наркотиків та запобігання домашньому насильству тощо.

Виховання учнів у школі

Зокрема у виховання школярів повинно входити:

  • глибоке розуміння природи учнів, їх індивідуальних рис і можливостей,
  • повагу до особистості дитини,
  • постійна турбота про гармонійний розвиток учня,
  • встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.

У МОН кажуть, що передусім успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем. Важливо, аби вони будувалися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Окрім того, педагоги зобов’язані:

  • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів;
  • на особистому прикладі утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності;
  • захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації, пропаганди та агітації тощо;
  • запобігати вживанню учнями та іншими особами на території школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, чим загрожує нова система оцінювання знань у молодшій школі.

Також, в МОН розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня.

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