Украинцам рассказали, чем грозит новая система оценивания знаний в младшей школе

С 1 сентября оценивать младшие классы будут буквами

В отечественном Министерстве образования и науки утвердили методические рекомендации по новому оцениванию знаний учеников 1-4 классов. С нового учебного года уровень знаний и умений школьников будут обозначать буквами: "П" означает, что ученик усвоил материал на начальном уровне, "С" - средний уровень знаний, "Д" - достаточный, а "В" - высокий. Родители в соцсетях активно обсуждают новую систему оценивания и переживают, что дети потеряют мотивацию к учебе.

Кардинальных изменений не произойдет

Директор киевской школы №10 Светлана Вакуленко считает, что на самом деле кардинальных изменений не произойдет.

"Мы и сегодня оцениваем детей по нескольким направлениям. Во-первых, даем вербальную оценку - говорим, что ребенок усвоил хорошо, что ему надо подтянуть, и уже потом даем оценку, которая показывает объективный результат. Этот результат можно показать или балльной оценкой, или уровневой", - рассказала она.

12 баллов просто будут распределены между буквами: "П" - это 1, 2, 3 балла, С - 4, 5, 6 и так далее. Но детям, пришедшим в школу после детских садов, где оценок не было, по мнению Светланы Вакуленко, будет комфортнее воспринимать именно такую - уровневую (обозначенную буквами и уровнями знаний) - оценку.

Кроме того, это - еще один шаг к большей конфиденциальности оценивания детей, к которой стремится новая украинская школа.

Также Светлана Вакуленко подчеркнула, что школы сегодня являются автономными в данном вопросе, то есть, могут как внедрять рекомендации Минобразования, так и использовать все ту же балльную шкалу оценивания знаний - от 1 до 12. Поэтому родителям паниковать точно не стоит.