Учителя не будут получать $4000: Гончарук сделал печальное заявление

Алексей Гончарук (фото: РБК-Украина)

Алексей Гончарук рассказал, когда учителя в Украине будут получать по $4000

Учителя не скоро буду получать зарплату в 4 тысячи долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Поднятие зарплат возможно только в случае стремительного экономического роста в стране, сказал Гончарук в программе "Свобода слова" на канале ICTV. Премьер сказал, что повышения планируются, но не так скоро, как хотелось бы.

"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы", - сказал Гончарук.

По словам премьера, экономика страны должна получать больше налогов и ресурсов, тогда бюджетники и дождутся повышения.

"Для того чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - подчеркнул Гончарук.