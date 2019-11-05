Вчителі не будуть отримувати $4000: Гончарук зробив сумну заяву

Олексій Гончарук (фото: РБК-Україна)

Олексій Гончарук розповів, коли вчителі в Україні будуть отримувати по $4000

Вчителі не скоро буду отримувати зарплату в 4 тисячі доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Підняття зарплат можливе тільки в разі стрімкого економічного зростання в країні, сказав Гончарук в програмі "Свобода слова" на каналі ICTV. Прем'єр сказав, що підвищення плануються, але не так скоро, як хотілося б.

"Ми намагалися знайти максимально кошти для підвищення зарплат педагогам. Підвищення зарплат будуть, але далеко не такі, які нам хотілося б", - сказав Гончарук.

За словами прем'єра, економіка країни повинна отримувати більше податків і ресурсів, тоді бюджетники і дочекаються підвищення.

"Для того, щоб забезпечити достатні підвищення, наскільки заслуговують наші вчителі, нам потрібно більше економічного зростання. Нам потрібно, щоб економіка виробляла більше ресурсів, більше податків", - підкреслив Гончарук.