История простого парня: в сети показали раритетное фото Гончарука

В сети опубликовали фото из юности премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Фото Алексея Гончарука, который сейчас занимает должность премьер-министра Украины,тринадцатилетней давности опубликовали в соцсетях. Фотографию в Facebook показал его друг и знакомый Алексей Павловский.
"Справа - сегодняшний премьер-министр Украины, 13 лет назад. - История простого парня с большой миссией в будущем", - написал Павловский.
На снимке два молодых парня стоят на фоне балкона в одном из районов столицы. Гончарук надел джинсы и джинсовую куртку, а свой образ дополнил солнцезащитными очками.
Алексей гончарук с Алексеем Павловским (facebook.com/pavlovskiyad)
Пользователи сети отреагировали на фото-воспоминание Павловского в комментариях.
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