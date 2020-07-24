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Учительница в вышиванке против "копа" с дубинкой: история резонансного фото

Киев, Пятница 24 июля 2020 15:26
Учительница в вышиванке против "копа" с дубинкой: история резонансного фото
Учительница против полицейского (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Учительница отстаивала украинский язык

Киевская учительница Наталья Безязыкова стала известной благодаря фотографии, которая была сделана во время акции в защиту украинского языка. На фото полицейский замахивается дубинкой, а напротив него женщина в вышиванке, которая пытается его остановить.

Наталье 56 лет, и она является учительницей начальных классов одной из столичных школ. Она уже 37 лет учит и воспитывает детей в патриотическом духе. Именно так она воспитала своих трех детей и помогает воспитывать четырех внуков.

Учительница в вышиванке против &quot;копа&quot; с дубинкой: история резонансного фото

Учительница против полицейского (фото: expres.online)

Женщина всю жизнь болеет за Украину, она выходила на Майданы, ждала сына с войны. И когда появилась прямая угроза украинскому языку со стороны так называемого закона Бужанского, она не думая вышла на акцию. Об этом Наталья рассказала в интервью газете "Експрес".

Когда она увидела, что активистов бьют правоохранители, то бросилась на помощь вместе с другими. Тогда она подбежала к одному полицейскому, который шел с дубинкой к протестующим.

"Больно и оскорбительно за такое поведение правоохранителей. Поскольку в участников акции не было оружия, и они никому не угрожали. Поэтому действия полиции были неправомерными. Я пыталась руками остановить это бесчинство, хотела посмотреть им в глаза, поэтому крикнула: "Что же вы делаете?". Именно этот момент попал в кадр объективов", - рассказала учительница.

Она также отметила, что полицейский на фото так и не посмел нанести удар активистам.

Напомним, в Москве произошли жесткие задержания участников митинга.

Ранее в херсонском аэропорту отказались обслуживать на украинском языке.

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