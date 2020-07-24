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Вчителька у вишиванці проти "копа" з кийком: історія резонансного фото

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 15:26
Вчителька у вишиванці проти "копа" з кийком: історія резонансного фото
Вчителька проти поліцейського (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Вчителька відстоювала українську мову

Київська вчителька Наталія Без'язикова стала відомою завдяки фотографії, яка була зроблена під час акції на захист української мови. На фото поліцейський замахується кийком, а навпроти нього жінка у вишиванці, яка намагається його зупинити.

Наталії 56 років, і вона є вчителькою початкових класів однієї зі столичних шкіл. Вона вже 37 років навчає і виховує дітей в патріотичному дусі. Саме так вона виховала своїх трьох дітей і допомагає виховувати чотирьох онуків.

Вчителька у вишиванці проти &quot;копа&quot; з кийком: історія резонансного фото

Вчителька проти поліцейського (фото: expres.online)

Жінка все життя вболіває за Україну, вона виходила на Майдани, чекала сина з війни. І коли з'явилася пряма загроза українській мові з боку так званого закону Бужанського, вона не думаючи вийшла на акцію. Про це Наталя розповіла в інтерв'ю газеті "Експрес".

Коли вона побачила, що активістів б'ють правоохоронці, то кинулася на допомогу разом з іншими. Тоді вона підбігла до одного поліцейського, який йшов з кийком до протестувальників.

"Боляче і образливо за таку поведінку правоохоронців. Оскільки в учасників акції не було зброї, і вони нікому не погрожували. Тому дії поліції були неправомірними. Я намагалася руками зупинити цей бешкет, хотіла подивитися їм в очі, тому крикнула: "Що ж ви робите?". Саме цей момент потрапив у кадр об'єктивів", - розповіла вчителька.

Вона також зазначила, що поліцейський на фото так і не посмів завдати удару активістам.

Нагадаємо, в Москві відбулися жорсткі затримання учасників мітингу.

Раніше в херсонському аеропорту відмовилися обслуговувати українською мовою.

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