Учительница издевается над детьми: в школе под Днепром разгорается скандал

Под Днепром учительница издевается над детьми (Коллаж РБК-Украина)

Педагог кричала на учеников третьего класса и употребляла нецензурную лексику

В городе Каменское Днепропетровской области разгорается жуткий скандал из-за учительницы младших классов, которая прямо на уроке начала обзывать учеников третьего класса, а потом пообещала им всем отомстить. Дети смогли записать на аудио монолог преподавателя, а потом дали прослушать его родителям. Те – разместили аудиозапись в сообществе "Просто Днепродзержинск" в социальной сети Facebook.

Гнев учителя сначала вызвал мальчик, который забыл дома дневник. Она заявила ребенку, что ему не место в этой школе, раз у него нет дневника и отправила его "по месту жительства", со словами "тут и своих придурков хватает". Ребенок попытался возмутиться, но женщина закричала, что даст ему "по толстой мордяке, сядь".

Потом она начала ругать другого ученика и со словами "проваливай к чертовой матери", выгнала ребенка из кабинета.

"Ты меня в собаку превратил! Я урок из-за тебя провести не могу! Почему я должна приходить на работу и трепать свои нервы. Уходи!" – сказала педагог.

В завершение своей гневной тирады учительница пообещала отомстить всем детям из класса за такое отношение к ней.

"Ну, погодите, вот такие у вас и оценки будут. Будете вы у меня еще плакать!" – сказала перепуганным третьеклассникам учительница начальных классов.

В Каменском учительница жутко кричала на детей (Видео: YouTube/Обозреватель Днепр)