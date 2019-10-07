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Вчителька знущається над дітьми: у школі під Дніпром розгорається скандал

STYLERЖиття    07.10.2019 - 21:09
Вчителька знущається над дітьми: у школі під Дніпром розгорається скандал
Під Дніпром вчителька знущається над дітьми (Колаж РБК-Україна)

Педагог кричала на учнів третього класу і вживала нецензурну лексику

У місті Кам'янське Дніпропетровській області вибухнув страшний скандал через вчительку молодших класів, яка прямо на уроці почала обзивати учнів третього класу, а потім пообіцяла їм всім помститися. Діти змогли записати на аудіо монолог викладача, а потім дали прослухати його батькам. Ті – розмістили аудіозапис в співтоваристві "Просто Дніпродзержинськ" в соціальній мережі Facebook.

Гнів учителя спочатку викликав хлопчик, який забув удома щоденник. Вона заявила дитині, що їй не місце в цій школі, раз у неї немає щоденника і відправила його "за місцем проживання", зі словами "тут і своїх придурків вистачає". Дитина спробувала обуритися, але жінка закричала, що дасть йому "по товстій мордяці, сядь".

Потім вона почала лаяти іншого учня і зі словами "забирайся до чортовій матері", вигнала дитину з кабінету.

"Ти мене в собаку перетворив! Я урок через тебе провести не можу! Чому я повинна приходити на роботу і псувати свої нерви. Йди!" – сказала педагог.

На завершення своєї гнівної тиради вчителька пообіцяла помститися всім дітям з класу за таке ставлення до неї.

"Ну, почекайте, ось такі у вас і оцінки будуть. Будете ви в мене ще плакати!" – сказала переляканим третьокласникам вчителька початкових класів.

У Кам'янському вчителька моторошно кричала на дітей (Відео: YouTube/Обозреватель Дніпро)

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