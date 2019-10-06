В Китае украинец покончил с собой из-за издевательств учителя: новые подробности

В Китае мальчик совершил суицид из-за травли в школе (фото: коллаж РБК-Украина)

Детали трагедии 13-летнего подростка шокируют

В Шанхае 13-летний ребенок из украинско-китайской семьи совершил самоубийство по причине издевательств со стороны школьного учителя. Родные Ивана Лю поделились новыми подробностями, передают Факты.

В Китае украинский школьник покончил с собой, выпрыгнув из окна квартиры на 13-ом этаже в Шанхае. На руке у мальчика иероглифами было написано "Жертва шанхайского образования".

Иван Лю выбросился с 13-го этажа в Шанхае (фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

"Учитель, который, вероятнее всего, и довел Ваню до самоубийства, был его классным руководителем. Он преподавал китайский язык, а это один из основных предметов. В Китае совсем другая система образования, здесь главные дисциплины - это китайский, математика и английский. Одним словом, Ваня постоянно пересекался с этим учителем. Проблемы продолжались около двух лет. Иван рассказывал, что этот учитель мог не только оскорбить его, но и побить. Мог выбить из-под него стул, бить палкой по рукам, дергать за уши, ударить головой об парту, пинать ногами Ванин рюкзак. Он регулярно применял насилие", - рассказывают родственники погибшего.

Также учитель Чжан Сяо Цюнь не скрывал своих нацистских настроений. Он не раз рассказывал детям о "величии немецкой армии во время Второй мировой войны", говорил, что восхищается Гитлером. А в соцсети выставлял свои фотографии со свастикой… На фоне всего этого он регулярно подчеркивал, что раз Ваня украинец, значит он "другой", и ему в этой школе, да и в стране в целом, не место.

Родители Ивана пытались повлиять на ситуацию, обращаясь к директору школы. Ситуация могла на время стабилизироваться, однако потом все начиналось заново.

Отмечается, что он так себя вел не только по отношению к Ване. О трагедии никто даже не догадывался. Когда он выбросился из окна, дома был его младший брат, который делал уроки. Отец как раз вышел вынести мусор, а сестра возвращалась из командировки.

Также выяснилось, что для школы это уже не первый случай и в этом учебном заведении дети выбрасываются из окон с регулярной периодичностью. Несмотря на все эти факты, полиция Шанхая не спешит расследовать дело о доведении до самоубийства Ивана Лю.