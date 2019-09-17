Унижала детей: на Волыни скандальному директору разрешили преподавать (видео)

Директора школы на Волыни обвинили в буллинге (коллаж: РБК-Украина)

Директора школы уволили после блокировки районного совета

В школе Волынской области в ноябре 2018 года со скандалом уволили директора учебного заведения Светлану Степанюк. Родители обвинили педагога учебного заведения из села Озеро Киверцовского района в буллинге - она, мол, оказывает моральное давление на детей и несправедливо оценивает.

А уже через две недели Степанюк пришла в школу в качестве учителя - преподавать зарубежную литературу. Однако к работе ее не допустили, ведь после увольнения с должности директора, она автоматически лишилась и должности учителя. Об этом говорится в сюжете местного телеканала.

Женщина пошла в суд, и ей разрешили преподавать. Однако нынешнее руководство учебного заведения не согласно с решением и подало апелляцию.

Светлана Степанюк говорит, что препятствование преподаванию в школе нарушает ее конституционное право на труд. Ведь она пришла в школу в качестве учителя, а уже потом ее назначили директором.

Суд выслушал обе стороны, и оставил предыдущее решение без изменений. Учительница сможет выйти на работу сразу же после завершения суда.

Напомним, не только родители, но и некоторые учителя обвиняли учительницу в том, что она морально подавляет детей. Особенно возмутительным был случай, когда Степанюк заставила девятиклассника переписать государственную итоговую аттестационную работу, которую тот написал на три балла. Учительница решила, что такая оценка для него высоковата.

На общем собрании родительская община выразила Светлане Степанюк недоверие, заявив, что не будут пускать детей в школу, пока там преподает учительница. Дошло до того, что родители и учителя блокировали районный совет с требованием уволить скандальную учительницу. Ее таки уволили на одной из сессий райсовета, теперь же учительница может вернуться в школу.

Директора школы на Волыни обвинили в буллинге (видео: YouTube/ТРК Аверс)

Ранее мы писали, что в Волынской области двое учеников вечерней школы напали на своего преподавателя прямо среди белого дня на улице. Инцидент произошел в этом же селе.