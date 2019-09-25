Избивает детей: в Кропивницком разгорелся скандал из-за 9-летней школьницы (видео)

Школьница избивает детей в Кропивницком (фото: коллаж РБК-Украина)

9-летняя школьница регулярно срывает уроки и избивает детей

В Кропивницком Кировоградской области родители не хотят водить своих детей в школу из-за того, что их систематически избивает одноклассница. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Родители жалуются, что уже невозможно терпеть 9-летнюю девочку, которая постоянно срывает учебный процесс. Кроме того, она постоянно обижает и бьет своих одноклассников.

Учительница рассказала, что когда попросила дневник девочки, она набросилась на нее и начала выкручивать руки. Учительнице пришлось отдать дневник назад.

Школьница избивает детей в Кропивницком (видео: YouTube/ТСН)

В свою очередь директор школы заявил, что понимает возмущение родителей, но исключить девочку из школы он тоже не может, поскольку считает, что каждый имеет право получить образование.

При этом он отметили, что девочка прошла медицинское обследование и никаких противопоказаний у нее не обнаружено. Родителям трудного ребенка предлагали помощь психолога, но они отказались посещать специалиста.

Кроме того, мать девочки заявила, что это ее ребенок пострадал в данной ситуации. Руководительница центра инклюзивного образования Кропивницкого советует родителям и учителям смириться с ситуацией и "найти подход" к девочке.

Напомним, что в Одессе 11-девочку прямо на уроке насильно забрали в приют. Она воспитывалась в многодетной семье, и кроме нее в доме есть еще четверо детей. Мама умерла два года назад, и воспитанием детей занимается отец.