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Учимся отличать настоящее молоко от порошковой подделки дома: простые способы

Автор: Светлана Мащенко

Недобросовестные производители часто для увеличения объемов продаж прибегают к хитрым методом подделки молока. Такой продукт не только не несёт ничего полезного, но и может навредить.

Как отличить хорошее молоко от подделки - читайте ниже в материале Styler.

Налейте небольшое количество молока в обычный прозрачный стакан. Если вы помешаете его, то внутри на стенках останутся белые следы – это знак того, что у продукта есть жирность, что является признаком настоящего молока.

Если же налить немного молока в стакан с водой, настоящее молоко опустится на дно, а подделка растворится в воде.

Оставьте стакан с молоком при комнатной температуре. Настоящая молоко превратится в простоквашу, которая по вкусу будет кислой. Поддельный продукт же будет отдавать горечью.

Нанесите каплю молока себе на ноготь. Хорошее молоко растечется не сразу же.

Добавьте в стакан с молоком каплю йода. Настоящее молоко немного пожелтеет, а подделка – посинеет или приобретет другие оттенки.

Ранее мы писали, что Украину заполонили тонны фальшивого сливочного масла. Эксперты рассказали как отличить хороший продукт от поддельного.

Также мы писали, что в Украину завезли опасное куриное мясо. В Госпродпотребслужбе назвали производителя.

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