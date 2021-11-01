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Вчимося відрізняти справжнє молоко від порошкової підробки вдома: прості способи

Автор: Світлана Мащенко

Недобросовісні виробники часто для збільшення обсягів продажів вдаються до хитрих методів підробки молока. Такий продукт не тільки не несе нічого корисного, але і може нашкодити.

Як відрізнити хороше молоко від підробки - читайте нижче в матеріалі Styler.

Налийте невелику кількість молока у звичайний прозорий стакан. Якщо ви помішаєте його, то всередині на стінках залишаться білі сліди – це знак того, що у продукту є жирність, що є ознакою справжнього молока.

Якщо ж налити трохи молока в склянку з водою, справжнє молоко опуститься на дно, а підробка розчиниться у воді.

Залиште склянку з молоком при кімнатній температурі. Справжнє молоко перетвориться в простоквашу, яка на смак буде кислою. Підроблений продукт же буде віддавати гіркотою.

Нанесіть краплю молока собі на ніготь. Хороше молоко розтечеться не відразу ж.

Додайте в склянку з молоком краплю йоду. Справжнє молоко трохи пожовтіє, а підробка – посиніє або придбає інші відтінки.

Раніше ми писали, що Україну заполонили тонни фальшивого вершкового масла. Експерти розповіли як відрізнити хороший продукт від підробленого.

Також ми писали, що в Україну завезли небезпечне куряче м'ясо. У Держпродспоживслужбі назвали виробника.

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