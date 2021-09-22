В Украину завезли опасную курятину: кто производитель

В Украину завезли опасное куриное мясо, в котором была обнаружена патогенная для человека бактерия сальмонелла (Salmonella Enteritidis). Употребление такой продукции может вызывать серьезнейшее отравление и даже смерть.

Производителя и экспортера назвали в Госпродпотребслужбе Киевской области.

Опасную курятину обнаружили 16 сентября 2021 года. Сообщается, что в частях курятины, которая экспортировалась из Польши было выявлено Salmonella Enteritidis.

Мясо экспортировалась из Польши. Производитель: SuperDrob S. A., Karczew; холодильный склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland.

Продукция отправлена в Украину в количестве 180 кг. Получатель: ЧП "ЛЯМИТ", Львов.

"Предупреждаем операторов рынка о немедленном извлечении пищевого продукта из обращения и письменное информирование компетентного органа о выявленное несоответствие в срок не более двух рабочих дней", - говорится в сообщении.

Что такое сальмонеллез, чем он опасен

Salmonella enterica (лат.) - вид палочковидных факультативно-аэробных грамотрицательных бактерий со жгутиками из рода сальмонелл. Ряд его подвидов являются серьезными человеческими патогенами.

Бактерия может вызвать сальмонеллез - опасное заболевание, при котором в кровь и органы заносятся токсины. В свою очередь сальмонеллез может спровоцировать такие осложнения, как эндокардит, гнойный менингит, абсцессы печени.

Идеальная среда для размножения сальмонеллы - мясо животных, молочная продукция и яйца.

Для заболевания характерны общие симптомы пищевого отравления:

длительная диарея, сопровождающаяся сильными режущими болями в животе, метеоризмом; в кале больного присутствует большое количество слизи, может наблюдаться кровь;

тошнота, обильная и длительная рвота; рвота при сальмонеллезе может продолжаться на протяжении нескольких дней, даже в том случае, если желудок полностью опустошен;

отсутствие аппетита; в первые дни лечения больному рекомендуется питаться только овощным бульоном либо употреблять одну жидкость - воду, чай;

головная боль, повышение температуры тела, озноб, ломота костей и суставов, общая слабость организма.

Инкубационный период сальмонеллы длится около 4 суток. Именно в этот промежуток времени возникают первые признаки отравления.