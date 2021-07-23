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Ученый создал портал между Литвой и Польшей: такой может появиться в Украине

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Пятница 23 июля 2021 14:02
Ученый создал портал между Литвой и Польшей: такой может появиться в Украине Фото: Ученый создал уникальный портал между странами (govilnius.lt)
Автор: Анна Шиканова

Ученый Бенедиктас Гилис создал уникальный портал, который в реальном времени показывает, что происходит на улицах в разных городах и странах. Теперь жители Вильнюса и Люблина могут видеть друг друга в реальном времени.

Что это за портал и как его создали, рассказали в сюжете ТСН.

Портал Бенедиктаса Гилиса – это скульптура высотой в три с половиной метра. Она из бетона и в нее вмонтирован экран, который показывает, что происходит в реальном времени на улице другого города. По факту – это гигантский видеозвонок из одного города в другой.

На создание этой конструкции у изобретателя ушло 5 лет и 200 тысяч евро. Помогали ему более 50 человек. Первый такой портал появился сразу в двух локациях – возле вокзала в Вильнюсе, Литва и на центральной площади в Люблине, Польша.

Жители двух городов могут видеть друг друга, но вот звук автор проекта решил отключить. Как он объясняет – чтобы языковой барьер не отпугивал никого.

"Мы решили не добавлять ни звука, чтобы люди общались, используя древнейшую язык человечества — язык жестов. Ведь хотя слова помогают общаться, мы действительно встречаемся там, где тишина между словами", - объяснил Бенедиктас.

Идея о создании такого портала ему пришла в голову еще до пандемии и карантина. Однако реализация проекта оказалась нелегкой – нужно было учитывать перепады температур, поставить стекло, которое будет ударопрочным и выдерживать прямые солнечные лучи.

Эти порталы стали первыми, но будут еще

Как признается автор, он мечтает о сети таких порталов – В Нью-Йорке, Дубае, Найроби, Киеве. Такие окна начнут появляться во многих городах мира.

Кстати, Бенедиктас уже общался с послом Украины, и идея портала из Киева пришлась по душе. Возможно, скоро такое окно появится и в Украине.

Ученый создал уникальный видео-портал между двумя странами

Напомним, ранее мы писали о том, что летающая машина-трансформер совершила первый полет между городами.

А также рассказывали о том, что американская компания решила напечатать космическую ракету на 3D-принтере.

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