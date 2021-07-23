Вчений створив портал між Литвою і Польщею: такий може з'явитися в Україні

Вчений Бенедиктас Гіліс створив унікальний портал, який в реальному часі показує, що відбувається на вулицях в різних містах і країнах. Тепер жителі Вільнюса і Любліна можуть бачити один одного в реальному часі.

Що це за портал і як його створили, розповіли в сюжеті ТСН.

Портал Бенедиктаса Гіліса - це скульптура висотою в три з половиною метри. Вона з бетону і в неї вмонтований екран, який показує, що відбувається в реальному часі на вулиці іншого міста. За фактом - це гігантський відеодзвінок з одного міста в інше.

На створення цієї конструкції у винахідника пішло 5 років і 200 тисяч євро. Допомагали йому понад 50 осіб. Перший такий портал з'явився відразу у двох локаціях - біля вокзалу у Вільнюсі, Литва і на центральній площі в Любліні, Польща.

Жителі двох міст можуть бачити один одного, але ось звук автор проєкту вирішив відключити. Як він пояснює - щоб мовний бар'єр не відлякував нікого.

"Ми вирішили не додавати ні звуку, щоб люди спілкувалися, використовуючи найдавнішу мову людства — мову жестів. Адже хоча слова допомагають спілкуватися, ми дійсно зустрічаємося там, де тиша між словами", - пояснив Бенедиктас.

Ідея про створення такого порталу йому спасти на думку ще до пандемії й карантину. Однак реалізація проєкту виявилася нелегкою - потрібно було враховувати перепади температур, поставити скло, яке буде ударостійким і витримувати прямі сонячні промені.

Ці портали стали першими, але будуть ще

Як зізнається автор, він мріє про мережу таких порталів - у Нью-Йорку, Дубаї, Найробі, Києві. Такі вікна почнуть з'являтися в багатьох містах світу.

До речі, Бенедиктас вже спілкувався з послом України, і ідея порталу з Києва припала до душі. Можливо, скоро таке вікно з'явиться і в Україні.

Вчений створив унікальний відеопортал між двома країнами