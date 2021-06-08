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Американская компания хочет напечатать космическую ракету на 3D-принтере

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Вашингтон, Вторник 08 июня 2021 21:59
Американская компания хочет напечатать космическую ракету на 3D-принтере Фото: в США хотят напечатать космическую ракету на 3D-принтере (twitter.com/Reuters)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американская компания Relativity Space привлекла 650 млн долларов инвестиций, которые позволят ей создать первый в мире парк космических ракет, напечатанных на 3D-принтере.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"3D-печать - это Святой Грааль, который сделает возможным это будущее", - сказал изданию гендиректор Relativity Space Тим Эллис.

По его словам, распечатать космическую ракету на 3D-принтере можно всего за 60 дней. При этом она будет многоразовой и станет важным элементом в освоении Марса.

Агентство отмечает, что легкая ракета Relativity Space сможет выводить на орбиту около 1,25 тонны грузов за 12 млн долларов, а ее тяжелый вариант до 20 тонн. Тогда как Falcon 9 компании SpaceX с полезной нагрузкой около 22,7 тонны обходится в 62 млн долларов.

Напомним, 6 июня компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска произвела успешный запуск ракетоносителя Falcon 9 в рамках 18 космической миссии с начала этого года. Ракета вывела на орбиту Земли спутник SiriusXM-8 (SXM-8).

Отметим, 3 июня компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию грузовой корабль Dragon с полезной нагрузкой.

Как писало РБК-Украина, стыковка корабля Dragon с МКС состоялась днем 5 июня.

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