Летающая машина-трансформер совершила свой первый перелет между городами (видео)
Летающая машина-трансформер AirCar совершила первый успешный перелет между двумя городами. За рулем (или штурвалом) был сам изобретатель Стефан Кляйн.
Об этом пишет BBC.
Уникальный автомобиль преодолел расстояние между аэропортами словацких городов Нитры и Братиславы.
Поднявшись в воздух, AirCar смог разогнаться до потрясающей скорости - 170 километров в час.
Технические характеристики гибрида
- AirCar оснащен двигателем BMW.
- Работает он на обычном бензиновом топливе.
- Создатель уверяет, что трансформер может пролететь около 1 000 километров на высоте 2 500 метров.
- AirCar может транспортировать одновременно двух человек, общий вес которых не более 200 кг.
Стефан Кляйн говорит, что на данный момент машина уже провела в воздухе 40 часов.
Для того, чтобы взлететь, автомобилю нужна взлетно-посадочная полоса. А процесс трансформации из машины в самолет занимает 2 минуты 15 секунд.
На создание AirCar ушло около двух лет и почти столько же миллионов евро.
Видео: Летающая машина-трансформер AirCar (klein.vision.com)
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