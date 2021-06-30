Летающая машина-трансформер совершила свой первый перелет между городами (видео)

Летающая машина-трансформер AirCar совершила первый успешный перелет между двумя городами. За рулем (или штурвалом) был сам изобретатель Стефан Кляйн.

Об этом пишет BBC .

Уникальный автомобиль преодолел расстояние между аэропортами словацких городов Нитры и Братиславы.

Поднявшись в воздух, AirCar смог разогнаться до потрясающей скорости - 170 километров в час.

Технические характеристики гибрида

AirCar оснащен двигателем BMW.

Работает он на обычном бензиновом топливе.

Создатель уверяет, что трансформер может пролететь около 1 000 километров на высоте 2 500 метров.

AirCar может транспортировать одновременно двух человек, общий вес которых не более 200 кг.

Стефан Кляйн говорит, что на данный момент машина уже провела в воздухе 40 часов.

Для того, чтобы взлететь, автомобилю нужна взлетно-посадочная полоса. А процесс трансформации из машины в самолет занимает 2 минуты 15 секунд.

На создание AirCar ушло около двух лет и почти столько же миллионов евро.

Видео: Летающая машина-трансформер AirCar (klein.vision.com)