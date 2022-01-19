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Вчені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором: ви будете здивовані

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Середа 19 січня 2022 21:43
Вчені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором: ви будете здивовані Чому не можна спати перед телевізором (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди під час перегляду улюблено фільму чи серіалу засинають. Однак, мало хто знає, що спати перед увімкненим телевізором шкідливо.

Про це пише Daily Mail.

Що з'ясували вчені

Зазначається, що дослідники виміряли активність мозку сплячих дорослих у відповідь на знайомі та незнайомі голоси.

За словами вчених, чутність незнайомих голосів уві сні змушувало людський мозок рухати очима (NREM).

До того ж зазначається, що дослідники не помітили цього ефекту під час найглибшої стадії сну (REM), ймовірно, через мікроструктурні зміни в мозку.

Попри те, що очі закриті від того, що оточує нас, мозок продовжує стежити за навколишнім середовищем, поки ми спимо.

За словами експертів, незнайомі голоси підвищують активність мозку та заважають спокійному нічному сну. Тому варто вибірково реагувати на нові голоси, ігноруючи знайомі.

Це допоможе досягти необхідності швидко прокидатися перед потенційною небезпекою, що характеризується менш знайомими слуховими сигналами.

У висновку дослідники кажуть, що незнайомі голоси, які виходять із телевізора, заважають спокійному нічному сну. Все тому, що мозок перебуває у стані підвищеної готовності.

Раніше ми повідомляли, як мало спати та висипатися.

Також ми називали продукти, які треба їсти перед сном, щоб виспатися.

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