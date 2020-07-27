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Ученые выяснили, почему некоторые формы рака не поддаются лечению

Автор: Роман Мирончук

Эксперты выяснили интересную особенность некоторых форм рака, которые не поддаются лечению

Сопротивляемость опухоли к препаратам сильно ограничивает лечение рака. Американские ученые обнаружили механизм, который позволяет клеткам опухоли формировать устойчивость к лечению.

Понимание причин этого позволит создать более эффективные методы терапии при лечении рака. Опухоль может по-разному скрываться от лечения и одним из них является изменение идентичности клеток. Об этом сообщается на сайте Института Броуд.

Например, клетка опухоли простаты, которая ранее была чувствительна к гормонально-блокирующей терапии, может измениться, чтобы более не нуждаться в гормоне для своего роста. В итоге у человека может развиваться множество типов клеток, и это сильно осложняет лечение рака.

"Состояние клеток с высокой пластичностью является отправной точной для большей части гетерогенности, которую мы видим в опухолях", - рассказал соавтор исследования Туомас Тамелла.

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Ученые выявили данные клетки во всех опухолях. Это означает их важную биологическую роль в развитии. Ученым удалось разработать "дорожную карту" этих преобразований клеток.

На карте были "автомагистрали", и "грунтовые дороги", но клетки с высокой пластичностью находились в самом центре. Когда опухоль развивалась, то это состояние пластичности постоянно возникало и сохранялось во время всего периода ее роста.

Напомним, ученые изобрели анализ, который может обнаружить рак за четыре года до его появления.

Ранее медики назвали симптомы, которые сигнализируют об опасности.

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