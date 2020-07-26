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Ученые изобрели анализ, который может обнаружить рак за четыре года до его появления

Воскресенье 26 июля 2020 18:54
Ученые изобрели анализ, который может обнаружить рак за четыре года до его появления
Ученые изобрели анализ, который показывает рак на самых ранних стадиях (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Точность нового анализа на рак достигает более 90%

Ежегодно онкологические заболевания убивают сотни тысяч людей на планете. Самое сложное в выявлении рака – это ранняя диагностика. Большинство пациентов узнают о своем диагнозе, когда находятся на более поздних стадиях.

Ученые изобрели совершенно новый анализ, который поможет обнаружить пять видов рака за четыре года до того, как его можно будет обнаружить с помощью традиционных диагностических методов. Об этом сообщается в новом исследовании в журнале Science Alert.

Группа исследователей из США и Китая провели масштабные опыты, в ходе которых у 91% людей тест показал наличие онкологических заболеваний задолго до появления первых симптомов. Стоит отметить, что через несколько лет у всех пациентов диагноз подтвердился с помощью стандартных видов диагностики.

Виды рака, которые можно обнаружить с помощью нового анализа:

  • Рак желудка
  • Рак пищевода
  • Рак толстой кишки
  • Рак легких
  • Рак печени

"Ближайшая задача – проверить людей с более высоким фактором риска на основе семейной истории, возраста или других известных факторов риска", - рассказал один из авторов исследования, руководитель отдела биоинженерии в Калифорнийском университете Кун Чжан.

В ходе опытов ученые исследовали образцы крови у 600 пациентов, которые прошли предварительное обследование и опрос. Методика предназначена для выявления бессимптомных заболеваний на основе биологического процесса, который называется анализ метилирования ДНК. Образцы крови показали наличие онкологии у 113 человек, и этот же диагноз был подтвержден другими видами диагностирования.

Новый анализ, который ученые назвали PanSeer, не позволяет предсказать, у кого рак может появиться. Он выявляет раковые образования на самых ранних стадиях, когда нет выраженной симптоматики.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптомы, которые сигнализируют о развитии рака языка.

А также рассказывали о том, что специалисты назвали самую полезную зелень, которая омолаживает организм и защищает от онкологии.

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