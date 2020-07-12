Рак языка: медики назвали симптомы, которые сигнализируют об опасности

Симптомы, которые указывают на рак языка (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали симптомы, которые сигнализируют о развитии рака языка

Рак языка бывает нескольких типов, и врачи их разделят по тому, где может образоваться опухоль. Злокачественные образования могут появиться на передней части языка (рак ротовой полости), либо на участке основы языка (рак ротоглотки).

В первом случае опухоль можно увидеть и почувствовать. Во втором случае поможет только диагностика, так как рак в основе языка сопровождается незначительными симптомами, которые можно легко пропустить. Об этом пишет издание Zdorovia.

"Опухоли на основе языка часто диагностируют уже большими, заметить их на начальных стадиях рака очень трудно. Единственным ранним симптомом поражения является боль в ушах – никогда не игнорируйте ее появление", - отмечают медики из больницы Cedars Sinai в США.

Кроме неприятных ощущений в ушах, опасным симптомом является неприятный запах при дыхании. Онкологи утверждают, что такой запах отличается от обычного неприятного запах изо рта, который возникает утром при пробуждении. После чистки зубов обычный запах проходит, а вот запах из-за онкологии – нет. Это связано с тем, что на очаге опухоли на языке поселяются бактерии и со временем они начинают размножаться.

Американские специалисты назвали другие симптомы, которые могут указывать на то, что развивается рак языка.

Во рту или на губе может появиться болячка, которая не заживает.

На деснах, миндалинах или слизистой оболочке полости рта возникает красное или белое пятно.

Человек чувствует утолщение или комок в щеке, на губе, во рту или горле.

Появляется ощущение, что что-то застряло в горле.

Меняется голос, появляется хрипота.

Рот или язык могут неметь по непонятным причинам.

Во рту и горле может возникать боль.

"Боль в ушах и даже перечисленные симптомы необязательно указывают на рак, однако при их появлении важно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить вероятное онкологическое заболевание", - порекомендовали специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали самую полезную зелень для организма, которая омолаживает организм и защищает от рака.

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