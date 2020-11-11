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Вчені відновили зовнішність дивного створіння, яке жило 55 млн років тому (фото)

Індія, Середа 11 листопада 2020 17:55
Вчені відновили зовнішність дивного створіння, яке жило 55 млн років тому (фото)
Вчені знайшли останки тварини, яка жила 55 млн років тому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Останки однієї з найдавніших істот були виявлені в Індії

Вченим з Університету Джона Хопкінса під час археологічних розкопок вдалося виявити останки дивної істоти в Індії. За даними археологів, цій тварині не менш ніж 55 мільйонів років. Також існують підозри, що ця істота стала прабатьком для більшості видів копитних, включаючи коней і носорогів. Подробиці та фотографії, а також зображення можливої зовнішності тварин опубліковані на Mail Online.

Вчені назвали тварину камбайтерій (Cambaytherium). За розміром вона була як вівця, а виглядала як помісь свині й собаки. За даними дослідників, істота є прямим предком особливої групи копитних ссавців, в яку входили носороги та тапіри.

Вчені відновили зовнішність дивного створіння, яке жило 55 млн років тому (фото)

Це відкриття дає уявлення про те, як міг би виглядати загальний предок більшості копитних тварин. Це був хороший бігун. Порівнюючи його кістки з багатьма іншими живими та вимерлими ссавцями, вчені встановили, що камбайтерій був примітивнішим, ніж будь-який відомий перисодактиль.

Вчені відновили зовнішність дивного створіння, яке жило 55 млн років тому (фото)

Попри те, що вперше камбайтерія описали у 2015 році, вченим вдалося знайти достатню кількість останків і інформації, щоб скласти його ймовірний портрет зовсім недавно. Також більш свіжі дані про цю істоту підтверджують теорію про те, що походження коней можна простежити у Індії під час її дрейфу на північ від Мадагаскару.

Вчені відновили зовнішність дивного створіння, яке жило 55 млн років тому (фото)

Також вчені виявили, що перші коні були менше собаки та поступово розселилися по інших континентах, включаючи Європу і США, коли Індія вторглася в Азію.

Нагадаємо, що раніше археологи розгадали таємницю 300-тисячолітньої консервації. Вони з'ясували, як стародавні люди довго зберігали продукти в умовах жаркого клімату.

Раніше ми писали, що у Єгипті виявили 14 саркофагів, які були поховані 2500 років тому. Унікальність знахідки в тому, що вони практично не ушкоджені.

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