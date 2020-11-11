Вчені відновили зовнішність дивного створіння, яке жило 55 млн років тому (фото)

Вчені знайшли останки тварини, яка жила 55 млн років тому (колаж: РБК-Україна)

Останки однієї з найдавніших істот були виявлені в Індії

Вченим з Університету Джона Хопкінса під час археологічних розкопок вдалося виявити останки дивної істоти в Індії. За даними археологів, цій тварині не менш ніж 55 мільйонів років. Також існують підозри, що ця істота стала прабатьком для більшості видів копитних, включаючи коней і носорогів. Подробиці та фотографії, а також зображення можливої зовнішності тварин опубліковані на Mail Online.

Вчені назвали тварину камбайтерій (Cambaytherium). За розміром вона була як вівця, а виглядала як помісь свині й собаки. За даними дослідників, істота є прямим предком особливої групи копитних ссавців, в яку входили носороги та тапіри.

Це відкриття дає уявлення про те, як міг би виглядати загальний предок більшості копитних тварин. Це був хороший бігун. Порівнюючи його кістки з багатьма іншими живими та вимерлими ссавцями, вчені встановили, що камбайтерій був примітивнішим, ніж будь-який відомий перисодактиль.

Попри те, що вперше камбайтерія описали у 2015 році, вченим вдалося знайти достатню кількість останків і інформації, щоб скласти його ймовірний портрет зовсім недавно. Також більш свіжі дані про цю істоту підтверджують теорію про те, що походження коней можна простежити у Індії під час її дрейфу на північ від Мадагаскару.

Також вчені виявили, що перші коні були менше собаки та поступово розселилися по інших континентах, включаючи Європу і США, коли Індія вторглася в Азію.

Нагадаємо, що раніше археологи розгадали таємницю 300-тисячолітньої консервації. Вони з'ясували, як стародавні люди довго зберігали продукти в умовах жаркого клімату.

Раніше ми писали, що у Єгипті виявили 14 саркофагів, які були поховані 2500 років тому. Унікальність знахідки в тому, що вони практично не ушкоджені.