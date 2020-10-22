Ученые узнали, в каком возрасте человеческий мозг достигает пика своих возможностей

Ученые провели исследования с участием профессиональных шахматистов и выяснили, что когнитивные способности людей достигают пика в возрасте 35 лет и начинают снижаться после 45 лет.

Интересно, что во время исследования анализировалась информация за 125 лет. Об этом сообщает MedicalXpress.

Предыдущие исследования показали, что когнитивные навыки у большинства людей начинают ухудшаться где-то в середине жизни и этот процесс продолжается до конца жизни.

Исследование включало анализ действий игроков в течение примерно 24 тысяч профессиональных шахматных матчей с 1890 по 2014 годы. В целом ученые изучили ходы 4 294 игроков, 20 из которых были чемпионами мира, а остальные 4 274 были их противниками.

Целью исследователей было проследить уровень навыков каждого игрока на протяжении многих лет их жизни, чтобы измерить уровень их навыков с течением времени. Они сделали это, сравнивая шахматные ходы, сделанные каждым игроком, с оптимальными ходами, предложенными компьютерным шахматным движком.

Ученые выяснили, что мозговая активность большинства игроков быстро увеличивалась, пока они не достигли 20-летнего возраста. После этого производительность мозга замедлялась, пока не достигла своего пика примерно в 35 лет.

Большинство игроков смогли сохранить свои пиковые игровые способности в течение примерно 10 лет. После 45 лет их навыки стали ухудшаться.

Исследователи также обнаружили, что за последние 125 лет результативность игроков выросла по всем направлениям, особенно среди молодежи. Они отметили, что производительность резко выросла в 1990-х годах, когда шахматные энтузиасты получили доступ к компьютеризированным шахматным играм, предоставив им более опытных противников.

При этом уровень опыта у большинства игроков также повысился. В современную эпоху профессиональные шахматисты играют гораздо больше матчей, чем столетие назад.

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