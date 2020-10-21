Ученые назвали самый страшный фильм ужасов в истории

Кадр из к/ф "Синистер"

Ученые доказали, что при просмотре этого фильма ужасов у людей сильно учащается пульс

Фильм ужасов "Синистер" 2012 года с Итаном Хоуком в главной роли назван учеными самым страшным хоррором в истории. Ужастик был одним из 50 кинолент, что участвовали в исследовании.

Так, эксперты портала Broadbandchoices провели исследование Science of Scare Project. Они измеряли частоту пульса зрителей во время просмотра киноленты, пишет Forbes.

Средний пульс при просмотре этой картины составил 86 ударов в минуту (при среднем показателе в 65 ударов).

Второе и третье место заняли фильмы режиссера Джеймса Вана "Астрал" (2010) и "Заклятие" (2013).

Также в список самых страшных фильмов в истории кино вошли:

"Реинкарнация" (2018) - 83 удара в минуту;

"Паранормальное явление" (2007) - 82 удара в минуту;

"Оно" (2014) - 81 удар в минуту;

"Заклятие 2" (2016) - 80 ударов в минуту;

"Бабадук" (2014) - 80 ударов в минуту;

"Спуск" (2005) - 79 ударов в минуту;

"Визит" (2015) - 79 ударов в минуту.

Фильм-победитель рейтинга "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона рассказывает о семье писателя Эллисона. Они переезжают в новый дом, где ранее були убиты все члены семьи, кроме одной девочки (она пропала без вести). Писатель хочет получить в доме вдохновение для новой книги, но сталкивается с некой ужасной силой. Теперь под угрозой его семья.

Картина отличается нарастающим ужасом, который держит в напряге от начала и до конца картины. Но дойти до финала удается не каждому зрителю, многие бросают просмотр.

Фильм "Синистер", трейлер, 2012 год

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