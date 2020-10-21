Ученые назвали самый страшный фильм ужасов в истории

Ученые доказали, что при просмотре этого фильма ужасов у людей сильно учащается пульс
Фильм ужасов "Синистер" 2012 года с Итаном Хоуком в главной роли назван учеными самым страшным хоррором в истории. Ужастик был одним из 50 кинолент, что участвовали в исследовании.
Так, эксперты портала Broadbandchoices провели исследование Science of Scare Project. Они измеряли частоту пульса зрителей во время просмотра киноленты, пишет Forbes.
Средний пульс при просмотре этой картины составил 86 ударов в минуту (при среднем показателе в 65 ударов).
Второе и третье место заняли фильмы режиссера Джеймса Вана "Астрал" (2010) и "Заклятие" (2013).
Также в список самых страшных фильмов в истории кино вошли:
Фильм-победитель рейтинга "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона рассказывает о семье писателя Эллисона. Они переезжают в новый дом, где ранее були убиты все члены семьи, кроме одной девочки (она пропала без вести). Писатель хочет получить в доме вдохновение для новой книги, но сталкивается с некой ужасной силой. Теперь под угрозой его семья.
Картина отличается нарастающим ужасом, который держит в напряге от начала и до конца картины. Но дойти до финала удается не каждому зрителю, многие бросают просмотр.
Фильм "Синистер", трейлер, 2012 год
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