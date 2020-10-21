Ученые случайно обнаружили новый орган в теле человека: как выглядит и где находится

Ученые нашли новый орган в теле человека (иллюстративное фото: canva.com)

Исследователи обнаружили "неизвестный объект" совершенно случайно

Ученые нашли новый орган в теле человека. Неожиданное анатомическое открытие произошло во время обследования пациентов с раком предстательной железы с помощью продвинутого типа сканирования. Врачи из Нидерландов назвали его "неизвестным объектом" и долго пытались понять, что же это. Как оказалось, новый орган представляет собой набор слюнных желез, скрытых внутри человеческой головы. Все подробности опубликованы в статье Science Alert.

Новый орган был найден во время сканирования PSMA PET/CT. Обычно, в сочетании с инъекциями радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент выявляет опухоли в организме. В данном случае, однако, обнаружилось нечто совершенно иное, расположившееся в задней части носоглотки и довольно долгое время скрывавшееся.

На обнаруженные железы указывают синие стрелки (фото: Valstar et al., Radiotherapy and Oncology, 2020)

Слюнные железы производят слюну, необходимую для функционирования нашей пищеварительной системы, причем основная часть жидкости вырабатывается тремя основными слюнными железами, известными как околоушные, подчелюстные и подъязычные железы. Кроме того, существует около 1000 мелких слюнных желез, расположенных по всей полости рта и дыхательных путей, но они обычно слишком малы, чтобы их можно было увидеть без микроскопа.

Новое открытие, сделанное командой Фогеля, показывает, что обнаруженные железы намного больше, чем те, которые можно увидеть только под микроскопом. Ученые предполагают, что это еще один набор основных слюнных желез.

"Насколько нам известно, эта структура не соответствовала предыдущим анатомическим описаниям", - объясняют исследователи в своей статье.

Хотя команда признает, что для подтверждения их результатов потребуются дополнительные исследования более крупной и разнообразной когорты, ученые говорят, что это открытие уже должно повлиять на медицину. Дело в том, что слюнные железы очень восприимчивы к повреждениям от терапии и из-за нового открытия придется менять методы лечения онкологии, чтобы не осложнить ситуацию.

Напомним, что ранее академик НАН Украины назвал простой способ лечить коронавирус. Лекарства не нужны.

Также мы писали, что у таблеток от давления нашли серьезный побочный эффект.