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У таблеток от давления нашли серьезный побочный эффект

Вторник 20 октября 2020 09:27
У таблеток от давления нашли серьезный побочный эффект
Таблетки от давления имеют побочный эффект (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В приеме таблеток от повышенного давления нашли неприятные последствия

Прием таблеток от повышенного давления может оказать опасный побочный эффект. Врачи советуют задуматься о корректировке образа жизни и питания, чтобы минимизировать прием лекарств, которые могут навредить.

Так, по мнению ученых, постоянный прием таких лекарств может нанести вред кровеносной системе. К такому выводу пришли исследователи из Пенсильванского университета, пишет ukrhealth.

Дело в том, что регулярное употребление таблеток приводит к утолщению стенок сосудов. Когда ученые проверили базы гипертоников, они пришли к выводу, что у большинства из них лекарства вызвали сердечную недостаточность.

Но и отказываться от приема лекарств людям с повышенным давлением не рекомендуется. Ведь последствия могут быть тяжелыми. Медики считают, что здесь риск оправдан. Ведь каждое лекарство имеет побочный эффект. Как бы там ни было, препараты должен назначать врач.

Но и сами пациенты могут повлиять на улучшение своего состояния. Снизить свое "рабочее" давление, поможет перемена образа жизни.

В первую очередь, нужно нормализовать вес и пересмотреть свой рацион. К примеру, соленая пища повышает артериальное давление, поэтому от нее нужно отказываться. Также важно соблюдать двигательную активность. Например, можно совершать прогулки в быстром темпе в течение 40-60 минут.

Ранее диетологи назвали ягоду, которая полезнее чем таблетки. Она не только защищает иммунитет, но и уберегает от морщин.

Также мы писали, какие таблетки в сочетании с алкоголем запускают опасный процесс.

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