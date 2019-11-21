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Вчені зробили величезний прорив у лікуванні ВІЛ: усі деталі

STYLERЖиття    21.11.2019 - 22:45
Вчені зробили величезний прорив у лікуванні ВІЛ: усі деталі
Вчені знайшли вакцину проти ВІЛ (колаж: РБК-Україна)

Нова вакцина проти ВІЛ показала дуже високу ефективність

У лікуванні вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) намітився серйозний прорив. Вченим вдалося створити складну вакцину, яка вражає більшість штамів смертельного вірусу. Цілком можливо, що "чуму ХХ століття" вже скоро зможуть назвати виліковною.

Дослідники з Інституту Скріппса, штаб-квартира якого знаходиться в Каліфорнії, а також некомерційна організація, що розробляє вакцини проти ВІЛ (IAVI) змогли виявити антитіла. Вони зв'язуються з критичними ділянками вірусу і вражають його, пише Naked Science.

Вчені зробили величезний прорив у лікуванні ВІЛ: усі деталі

Вчені знайшли вакцину проти ВІЛ (фото: avert.org)

Варто відзначити, що головна проблема створення вакцини від ВІЛ - це мінливість вірусу і його високий рівень захисту. Вчені займаються розробкою вакцини, яка зможе вражати якомога більше штамів вірусної інфекції.

На даному етапі було проведено тестування на кроликах. Експеримент довів, що вакцина показала 87% ефективність. Дослідники сподіваються незабаром приступити до тестування на людях.

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