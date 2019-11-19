Поражает нервную систему: что известно о новом вирусе в Украине

В Украине вспышка вируса Коксаки (коллаж: РБК-Украина)

Вирус Коксаки может переходить в хроническую форму

В Одессе зафиксировали вспышку опасного вируса Коксаки, который может становится хроническим и вызывать опасные осложнения. Из-за заболевания было закрыто на карантин восемь классов средней школы № 63 в городе. Что такое вирус Коксаки и как уберечься от болезни - в материале Styler.

Вирус Коксаки являет собой энтеровирусную инфекцию, которая чаще всего оседает в ЖКТ, но его мишенью могут стать любые органы и ткани человека. При этом при заражении довольно часто поражается нервная система.

Симтомы заболевания очень похожи на обычную ОРВИ, которая сопровождается диареей и интоксикацией. Но Коксаки имеет отличительную особенность - сыпь на ладонях, а также груди, иногда - на голове.

Течение болезни проходит зависимо от личных особенностей организма человека:

Заболевший полностью выздоравливает.

Болезнь становится хронической - вирус на неопределенное время сохраняется в нейронах и внутренних органах.

Больной становится вирусоносителем.

В Украине вспышка вируса Коксаки (фото: unsplash.com)

Инкубационный период зачастую длится около 10 дней. Но иногда болезнь проявляется очень стремительно - первые симптомы заметны уже через два дня. Болезнь выражается высокой температурой (более 39 градусов). Обычно болезнь проходит за короткое время без последствий, но иногда возможны опасные последствия.

Поскольку от вируса нет лечения, остается только облегчить состояние ребенка: соблюдать параметры влажности и температуры, давать пить много жидкости. Но все же необходимо обратится к врачу, чтоб избежать нежелательных осложнений.

Самой восприимчивой категорией для вируса Коксаки являются дети школьного и дошкольного возраста.

Вирус Коксаки очень заразен и в основном передается через верхние дыхательные пути. Также возможна передача через общие предметы - полотенца, посуда, немытые овощи и фрукты.

Стоит отметить, что существует около 30 разновидностей вируса Коксаки, которые "выбирают" для себя те или иные ткани и органы. При этом большинство предпочитает именно нервные клетки.