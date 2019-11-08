Новый штамм ВИЧ: ученые сделали важное заявление

Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ученые после открытия нового штамма вируса рассказали, насколько эффективны современные методы лечения ВИЧ против этого штамма

Ученые обнаружили новый штамм вируса ВИЧ, который является частью версии иммунодефицита ВИЧ-1 группы M и того же семейства вирусных подтипов. Американские исследователи из Университета Миссури (Канзас-Сити) заявили, что это первый новый штамм, идентифицированный со времени разработки принципов классификации подтипов в 2000 году - то есть 19 лет назад. Об этом передает телеканал CNN.

Для определения новому штамму присвоили букву L.

Как заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого и других штаммов.

По словам соавтора отчета и главного ученого в Abbott Мэри Роджерс, были проверены более 60% мирового запаса крови, и приходилось искать новые штаммы и отслеживать известные, чтобы "точно определить его, где бы он ни находился в мире".

Ранее другие два случая обнаружения данного штамма были в Конго в 1983 и 1990 годах. Роджерс рассказала, что те два штамма были "очень необычными и не соответствовали другим". Всего же для заявления о том, что речь идет о новом подтипе, нужно три случая, которые были выявлены независимо. И вот в 2001 году в рамках исследования, направленного на предотвращение передачи вируса от матери ребенку, был найден третий образец - тоже в Конго. Для уверенности, что во всех трех случаях был один штамм, ученые проверили весь геном (в то время не было технологии, чтобы определить, был ли это новый подтип).

Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ (Иллюстративное фото: УНИАН)

Поэтому ученые из Abbott Laboratories и Университета Миссури разработали новые методики для изучения и картирования образца 2001 года. Роджерс сказала, что это "как поиск иголки в стоге сена", а затем "вытаскивание иглы с помощью магнита".

Отметим, что ученые призвали не паниковать, так как количество зараженных этим вирусом небольшое.

Выявление нового штамма дает более полную карту того, как развивается ВИЧ.

Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирус из рода лентивирусов, который вызывает медленно прогрессирующее заболевание - ВИЧ-инфекцию.

Он поражает клетки иммунной системы, имеющие на своей поверхности рецепторы CD4: Т-хелперы, моноциты, макрофаги, клетки Лангерганса, дендритные клетки, клетки микроглии. В результате работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретенного иммунного дефицита - СПИД.

Если нет врачебного вмешательства, то оппортунистические заболевания вызывают смерть пациента в среднем через 9-11 лет после заражения. Однако при антиретровирусной терапии продолжительность жизни может быть продлена до 70-80 лет.

В 2019 году ученые заявили о разработке вакцины, способной "научить" иммунную систему организма разрушать оболочку вируса.

Весной этого года в США представили две новые разработки, которые помогут в лечении ВИЧ. Они дают возможность обнаружить вирус, который скрывается в иммунной системе, и уничтожить его. Исследование показало, что иммунотерапия может избавлять от ВИЧ навсегда. Так, ученые спроектировали антиген, который помогает найти скрытый вирус в клетках и уничтожить его.