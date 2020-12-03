С лимоном или без: ученые развеяли самые распространенные мифы о питье воды

Вода имеет большое значение в жизни человека. Мы часто слышим, что воду пить полезно. При этом нередко возникают споры по поводу того, сколько необходимо выпивать воды в день, и как ее пить.

Большинство здоровых людей пьют воду, когда чувствуют жажду. Потребности в воде зависят от ряда факторов, включая пол, вес, возраст, климат, состояние здоровья, занятий спортом и прочее. Об этом сообщает BMJ.

Самые популярные мифы об употреблении воды:

В день нужно выпивать не менее 2 литров воды

Такие рекомендации дает Американский совет по питанию, но в ней есть и уточнение. Оно касается того, что большое количество воды, а именно 22%, содержится в пище. Поэтому пить надо столько, сколько вам хочется.

Важно пить воду, а не сок или чай

Причина, почему нужно пить именно воду, а не сладкие напитки - это отсутствие сахара в воде. Кроме того, она не калорийная. Если вы не боитесь немного набрать калорий, то можете пить другие напитки с умеренным содержанием сахара.

Свежевыжатый сок можно выпить не больше 150 миллилитров в день. При этом сладкие напитки лучше ограничить.

Воды много не бывает

Но это неправда. От большого количества выпитой воды можно даже умереть. В 2007 году американка Дженнифер Стрейндж умерла из-за избытка воды в организме. Это произошло после того, как она выпила очень много воды на конкурсе.

Воду надо пить с лимоном

Вода с лимоном не сделает чудес с вашим организмом. Это получится просто обычная вода с приятной кислинкой. На самом деле нет разницы, будет ли это вода с лимоном или без него.

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