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Ученые назвали необычный способ заменить кофе: вернет бодрость и настроение

Вторник 01 декабря 2020 19:16
Ученые назвали необычный способ заменить кофе: вернет бодрость и настроение
Ученые придумали, чем заменить утреннюю чашку кофе (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты утверждают, что этот способ дает больше бодрости и энергии на весь день

Для многих людей утренняя чашка кофе уже стала ритуалом. Этот напиток помогает вернуть бодрость, энергию и помогает проснуться. Однако ученые обнаружили более эффективный способ, который поможет быстро проснуться и наполнить тело энергией.

Специалисты из Канады провели исследование, чтобы выяснить, как на бодрость влияет чашка утреннего кофе и физическая активность. Дело в том, что регулярное употребление кофе рано утром, а также в течение дня может не лучшим образом сказаться на самочувствии, пишет издание Changeua.com.

"Часто случается так, что люди начинают испытывать потребность в большей дозе кофеина. А увеличение порций приводит к негативным последствиям в виде головной боли, тошноты и проблемам с желудком", - объяснили ученые.

Как показал эксперимент канадских медиков, одну чашку кофе можно заменить 20-минутной тренировкой. И это позволит вернуть себе не только бодрость, но и позитивно скажется на общем состоянии здоровья.

Кроме того, напитки с кофеином имеют не очень продолжительное действие и уже к обеду энергия может пойти на спад. А утренняя пробежка или фитнес позволяют быть активными до самого вечера.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие сутки Землю накроет магнитной бурей и это может привести к ухудшению самочувствия.

А также рассказывали о том, что ученые обнаружили еще одну скрытую пользу кофе.

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