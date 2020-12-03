З лимоном або без: вчені розвіяли найпоширеніші міфи про пиття води

Вода має велике значення в житті людини. Ми часто чуємо, що воду пити корисно. При цьому нерідко виникають суперечки з приводу того, скільки потрібно випивати води в день, і як її пити.

Більшість здорових людей п'ють воду, коли відчувають спрагу. Потреби у воді залежать від ряду факторів, включаючи стать, вагу, вік, клімат, стан здоров'я, занять спортом тощо. Про це повідомляє BMJ.

Найпопулярніші міфи про вживання води:

В день потрібно випивати не менше 2 літрів води

Такі рекомендації дає Американська рада з харчування, але в ній є і уточнення. Воно стосується того, що велика кількість води, а саме 22%, міститься в їжі. Тому пити треба стільки, скільки вам хочеться.

Важливо пити воду, а не сік або чай

Причина, чому потрібно пити саме воду, а не солодкі напої - це відсутність цукру у воді. Крім того, вона не калорійна. Якщо ви не боїтеся трохи набрати калорій, то можете пити інші напої з помірним вмістом цукру.

Свіжовичавлений сік можна випити не більше 150 мілілітрів на день. При цьому солодкі напої краще обмежити.

Води багато не буває

Але це неправда. Від великої кількості випитої води можна навіть померти. У 2007 році американка Дженніфер Стрейндж померла через надлишок води в організмі. Це сталося після того, як вона випила дуже багато води на конкурсі.

Воду треба пити з лимоном

Вода з лимоном не зробить чудес з вашим організмом. Це вийде просто звичайна вода з приємною кислинкою. Насправді немає різниці, чи це вода з лимоном або без нього.

Нагадаємо, що науковці назвали незвичайний спосіб замінити каву.

Раніше вчені розповіли, що чай здатний запобігти багатьом захворюванням.