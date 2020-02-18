Ученые развенчали миф о куриных яйцах: ешьте на здоровье

Ученые развенчали миф о таком популярном продукте питания как куриные яйца. Ранее медики, диетологи и специалисты по питанию утверждали и спорили о том, что куриные яйца вредно употреблять ежедневно, так как считалось, что в этом продукте содержится большое количество холестерина и насыщенных жиров. Частое употребление яиц, по словам специалистов, могло привести к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако американские ученые из университета МакМастера провели новое масштабное исследование и доказали, что яйца – прекрасный продукт питания для ежедневного применения.

Для проведения исследования специалисты Американской кардиологической Ассоциации обследовали 177 тысяч пациентов из 50 стран мира. Результат оказался поразительным и фактически аннулировал все предыдущие выводы о яйцах. Ученые отметили, что одно яйцо ежедневно не только не вредит организму человека и не несет вреда сердечно-сосудистой системе, а наоборот – весьма полезно.

Взаимосвязи между употреблением яиц и уровнем плохого холестерина в крови исследователи не обнаружили. Они сообщили, что яйцо – это источник белка, витаминов А, Е, D и других. И употребление яиц ежедневно только укрепляет организм человека, а не вредит.