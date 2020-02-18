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Ученые нашли новый способ уничтожать раковые клетки: все детали

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 07:03
Ученые нашли новый способ уничтожать раковые клетки: все детали
Рак (фото: РБК-Украина)

Ученые рассказали о новом способе уничтожения раковых клеток

Рак можно победить новым способом, который основан на уничтожении клеток. Дело в том, что в человеческом организме каждый день миллионы клеток совершают самоубийство, чтобы защитить нас от мутаций, которые могут причинить вред.

При этом раковые клетки игнорируют сигналы, которые посылает иммунная система человека. Но новое открытие ученых из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете может изменить поведение раковых клеток, и заставить их самоуничтожатся.

Новый способ борьбы с клетками был обнаружен после того, как ученые проводили наблюдение за белком ATF4 в лимфоме человека, клетках молочной железы и кишечника, а также у мышей с раком.

Ученые выяснили, что ATF4 контролирует химический путь, который работает с геном MYC. Он управляет ростом и позволяет раку завладеть клетками, когда он мутирует. Остановив его, раковые клетки вырабатывают слишком много белка и стимулируют собственную смерть. Об этом сообщает Еurekalert.

Ученые также провели эксперимент на мышах, и им удалось вылечить рак.

Напомним, что Уляна Супрун рассказала, как помочь больному раком ребенку выдержать лечение. Она также заявила, что основная задача родителей и близких во время лечения - помочь преодолеть болезнь.

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