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Ученые назвали главную причину, которая ведет к болезням сердца у женщин

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 22:46
Ученые назвали главную причину, которая ведет к болезням сердца у женщин
Болезни сердца у женщин (Коллаж РБК-Украина)

Болезни сердца у женщин чаще всего связаны с нарушением сна

Болезни сердца вызывают многие факторы, такие как неправильный образ жизни, злоупотребление алкоголем и сигаретами, постоянные стрессы, неправильное питание. Однако ученые назвали фактор, который влияет на организм человек сильнее всего.

Американские ученые выяснили, что к развитию проблем с сердечно-сосудистой системой в первую очередь ведет некачественный сон. Постоянное недосыпание или плохое качество сна ведут к перееданию и ожирению, а именно это негативно сказывается на работе сердца.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале EurekAlert, были изучены качество сна, время засыпания, бессонница. У женщин в возрасте от 20 до 76 лет также выясняли, какие они употребляли продукты регулярно в течение года.

Выяснилось, что среди тех женщин, которые тяжелее и дольше засыпали, больше всего тех, кто ел перед сном жирную и калорийную пищу. Это приводило к появлению лишнего веса и ожирению, а как следствие – к проблемам с сердцем и сосудами.

"Женщины особенно подвержены нарушениям сна на протяжении всей жизни, потому что они берут на себя обязанности по уходу за детьми и семьей", - объяснил доктор медицинских наук Брук Аггарвал.

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