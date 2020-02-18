ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые развенчали миф о куриных яйцах: ешьте на здоровье

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 22:55
Ученые развенчали миф о куриных яйцах: ешьте на здоровье
Ученые развенчали миф о яйцах (Коллаж РБК-Украина)

Новое исследование показало совершенно поразительный результат

Ученые развенчали миф о таком популярном продукте питания как куриные яйца. Ранее медики, диетологи и специалисты по питанию утверждали и спорили о том, что куриные яйца вредно употреблять ежедневно, так как считалось, что в этом продукте содержится большое количество холестерина и насыщенных жиров. Частое употребление яиц, по словам специалистов, могло привести к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако американские ученые из университета МакМастера провели новое масштабное исследование и доказали, что яйца – прекрасный продукт питания для ежедневного применения.

Для проведения исследования специалисты Американской кардиологической Ассоциации обследовали 177 тысяч пациентов из 50 стран мира. Результат оказался поразительным и фактически аннулировал все предыдущие выводы о яйцах. Ученые отметили, что одно яйцо ежедневно не только не вредит организму человека и не несет вреда сердечно-сосудистой системе, а наоборот – весьма полезно.

Взаимосвязи между употреблением яиц и уровнем плохого холестерина в крови исследователи не обнаружили. Они сообщили, что яйцо – это источник белка, витаминов А, Е, D и других. И употребление яиц ежедневно только укрепляет организм человека, а не вредит.

Очень опасно: назван самый вредный ингредиент в суши Названы самые опасные продукты для женщин после 30 лет
Новости Украины ученыеисследованиепродукты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь