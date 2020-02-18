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Вчені розвінчали міф про курячі яйця: їжте на здоров'я

STYLERЖиття    18.02.2020 - 22:55
Вчені розвінчали міф про курячі яйця: їжте на здоров'я
Вчені розвінчали міф про яйця (Колаж РБК-Україна)

Нове дослідження показало абсолютно вражаючий результат

Вчені розвінчали міф про такий популярний харчовий продукт як курячі яйця. Раніше медики, дієтологи та фахівці з харчування стверджували й сперечалися про те, що курячі яйця шкідливо вживати щодня, оскільки вважалося, що в цьому продукті міститься велика кількість холестерину і насичених жирів. Часте вживання яєць, за словами фахівців, могло призвести до ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Однак американські вчені з університету МакМастера провели нове масштабне дослідження і довели, що яйця – чудовий харчовий продукт для щоденного застосування.

Для проведення дослідження фахівці Американської кардіологічної Асоціації обстежили 177 тисяч пацієнтів з 50 країн світу. Результат виявився дивовижним і фактично анулював попередні висновки про яйця. Вчені відзначили, що одне яйце щодня не тільки не шкодить організму людини та не несе шкоди серцево-судинній системі, а навпаки – дуже корисно.

Взаємозв'язку між вживанням яєць і рівнем поганого холестерину в крові дослідники не виявили. Вони повідомили, що яйце – це джерело білка, вітамінів А, Е, D і інших. І вживання яєць щодня тільки зміцнює організм людини, а не шкодить.

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