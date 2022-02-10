Ученые рассказали, как сбросить лишние килограммы с помощью сна
Ученые из университета Чикаго выяснили, как режим ночного отдыха впивает на похудение. Как оказалось, увеличение продолжительности сна помогает сбросить лишние килограммы.
Об этом пишет EurekAlert.
Ученые рассказали, что ожирение связано с количеством потребления калорий, а не с отсутствием физических нагрузок. Увеличение продолжительности сна может помочь решить эту проблему.
В исследовании приняли участие 80 взрослых людей с избыточным весом, которые спали менее 6,5 часа в сутки.
После индивидуальных консультаций по гигиене сна они смогли увеличить продолжительность ночного отдыха примерно на 1,2 часа.
В результате это показало, что увеличение продолжительности сна уменьшило общее потребление калорий в среднем на 270 ккал в день. Поэтому это можно приравнять к 12 кг веса, который участники смогли бы потерять за 3 года.
Ученые заявили, что сон помогает похудеть (freepik)
По словам директора Центра сна Есра Тесалі, уменьшение продолжительности сна влияет на регуляцию аппетита, что приводит к увеличению потребления пищи, и, таким образом, подвергает риску увеличения веса
Специалисты добавили, что каждый может продлить свой сон и потреблять меньше калорий. Это действительно поможет людям, которые пытаются похудеть.
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