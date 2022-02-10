Ученые рассказали, как сбросить лишние килограммы с помощью сна

Ученые из университета Чикаго выяснили, как режим ночного отдыха впивает на похудение. Как оказалось, увеличение продолжительности сна помогает сбросить лишние килограммы.

Ученые рассказали, что ожирение связано с количеством потребления калорий, а не с отсутствием физических нагрузок. Увеличение продолжительности сна может помочь решить эту проблему.

В исследовании приняли участие 80 взрослых людей с избыточным весом, которые спали менее 6,5 часа в сутки.

После индивидуальных консультаций по гигиене сна они смогли увеличить продолжительность ночного отдыха примерно на 1,2 часа.

В результате это показало, что увеличение продолжительности сна уменьшило общее потребление калорий в среднем на 270 ккал в день. Поэтому это можно приравнять к 12 кг веса, который участники смогли бы потерять за 3 года.

Ученые заявили, что сон помогает похудеть (freepik)

По словам директора Центра сна Есра Тесалі, уменьшение продолжительности сна влияет на регуляцию аппетита, что приводит к увеличению потребления пищи, и, таким образом, подвергает риску увеличения веса

Специалисты добавили, что каждый может продлить свой сон и потреблять меньше калорий. Это действительно поможет людям, которые пытаются похудеть.