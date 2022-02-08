Невролог назвал украинцам способы борьбы с храпом, которые действительно работают

Храп – это специфический низкочастотный вибрирующий звук, издаваемый человеком при дыхании во время сна. Он отмечается у 5-10% детей и приблизительно у 30% взрослых.

Прежде всего

Следите за весом (возможно, нужно похудеть)

Откажитесь от курения.

Не принимайте транквилизаторы и снотворные препараты( снижают мышечный тонус и наблюдается расслабление глоточной мускулатуры)

Не употребляйте алкоголь перед сном. Алкоголь также расслабляет глоточную мускулатуру, провоцируя храп.

Следует воздерживаться от одновременного приема алкоголя и снотворных препаратов.

Врач отмечает, что в отдельных случаях избавиться от храпа помогает правильное положение тела во время сна.

Советы по преодолению храпа

Поменяйте положение тела

Легкие формы храпа часто возникают только во время сна на спине. Это обусловлено западанием языка. Существует простой и эффективный способ отучиться спать на спине. На ночной пижаме или специальной жилетке между лопаток пришивается карман, в который помещается мяч для большого тенниса. В этом случае любая попытка лечь на спину будет заканчиваться пробуждением и поворотом на бок. В начале применения этого метода возможно ухудшение качества сна, особенно у лиц, привыкших спать на спине, однако в течение 3-4 недель вы научитесь не спать на спине.

Организуйте высокое изголовье



Высокое положение изголовья уменьшает западание языка даже в положении на спине. Кроме того, жидкость в организме смещается вниз, и это уменьшает отечность слизистой носа и глотки, увеличивает их просвет и ослабляет храп.

Подберите удобную подушку

Не используйте туго набитые большие подушки: плечи из таких подушек сползают, а голова оказывается сильно наклонена, что может даже усилить храп.



Правильно расположите голову

Голова должна располагаться параллельно туловищу. Этого можно добиться с помощью небольших плоских подушек.