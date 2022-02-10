ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені розповіли, як скинути зайві кілограми за допомогою сну

Новость на русском →
Четвер 10 лютого 2022 20:08
Вчені розповіли, як скинути зайві кілограми за допомогою сну Вчені заявили, що сон допомагає схуднути (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені з університету Чикаго з'ясували, як режим нічного відпочинку впиває на схуднення. Як виявилось, збільшення тривалості сну допомагає скинути зайві кілограми.

Про це пише EurekAlert.

Вчені розповіли, що ожиріння пов'язане із кількістю споживання калорій, а не з відсутністю фізичних навантажень. Збільшення тривалості сну може допомогти вирішити цю проблему.

У дослідженні взяли участь 80 дорослих людей із надмірною вагою, які спали менше ніж 6,5 годин у добу.

Після індивідуальних консультацій щодо гігієни сну вони змогли збільшити тривалість нічного відпочинку приблизно на 1,2 години.

В результаті це показало, що збільшення тривалості сну зменшило загальне споживання калорій у середньому на 270 ккал в день. Тому це можна прирівняти до 12 кг ваги, яку учасники змогли б втратити за 3 роки.

Вчені розповіли, як скинути зайві кілограми за допомогою снуВчені заявили, що сон допомагає схуднути (freepik)

За словами директора Центру сну Есра Тесалі, зменшення тривалості сну впливає на регуляцію апетиту, що призводить до збільшення споживання їжі, і, таким чином, піддає ризику збільшення ваги

Фахівці додали, що кожен може продовжити свій сон і споживати менше калорій. Це справді допоможе людям, які намагаються схуднути.

Раніше ми повідомляли, що невролог назвав українцям способи боротьби з храпом, які дійсно працюють.

Також ми писали, що експерт пояснила, чому шкідливо відсипатися на вихідних.

Читайте РБК-Україна в Google News
сон
LITE
Свіжий тренд: Дуа Липа повертає в моду кислотні відтінки
Свіжий тренд: Дуа Липа повертає в моду кислотні відтінки