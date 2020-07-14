Ученые рассказали о пользе сидячей работы: все подробности

Люди, которые всю жизнь работали на сидячей работе, в пожилом возрасте сталкиваются реже с развитием когнитивных нарушений, чем те, кто занимался физическим трудом.

К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Они проанализировали образ жизни 8,5 тысячи человек, возраст которых колеблется от 40 до 79 лет. Об этом сообщает Американская ассоциация содействия развитию науки EurekAlert.

У всех этих людей было абсолютно разное образование, а также широкий круг общения. Участники эксперимента рассказывали о своем здоровье, образе жизни и увлечениям.

Ученым удалось изучить их физическую активность на работе и после нее. Данный эксперимент длился целых 12 лет. После этого людям сделали ряд тестов, которые помогли определить, как изменились их когнитивные способности.

Речь идет о состоянии памяти, внимательности, скорости чтения и обработке информации.

Какие результаты?

Интересно, но люди, которые все время на протяжении исследования работали в офисе, показали лучшие результаты тестов – их было 10%. При этом те, кто занимался только физическим трудом, ухудшили свои показатели почти в три раза.

Тем не менее ученые говорят о том, что несмотря на данное исследование, физические нагрузки для здоровья необходимы. Сидячий образ жизни сохранит ваши когнитивные способности в старости, но до нее еще необходимо дожить. А физические нагрузки помогут улучшить качество и протяженность жизни.

Напомним, ученые показали, что будет с человеком при постоянной удаленной работе.

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